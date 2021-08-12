В Челябинской области пропала 15‑летняя девочка

Школьница ушла из дома 11 августа

В Каслинском районе разыскивают 15-летнюю Марианну Джинчарадзе. Девочка ушла из дома в поселке Красный Партизан накануне, 11 августа, и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в Отделе МВД по Каслинскому району Челябинской области.

Школьница была одета в темные джинсы, бело-розовые кроссовки. Рост девочки — около 160 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые. На правой щеке след от ожога.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Марианны, просят обратиться в Отделение уголовного розыска ОМВД России по Каслинскому району по телефону: 8(35149) 2-23-80, 2-10-31 либо в дежурную часть ОМВД: 8(35149) 2-21-44.