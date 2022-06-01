В Челябинской области пропала 14‑летняя девочка

Поиски продолжаются уже целые сутки

В Магнитогорске разыскивают 14-летнюю школьницу Викторию Степину. Она ушла из дома № 4/1 по улице Тевосяна накануне, 31 мая. Об этом сообщает поисковый отряд «Легион Спас».

«На вид 16 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, длинные темные волосы. Была одета в синюю толстовку, синие джинсы и темные кроссовки. С собой у девочки был школьный рюкзак», — говорится в ориентировке.

Всех, кому известно о местонахождении школьницы, просят обратиться в любой отдел полиции либо позвонить по номеру телефона поискового отряда «Легион-Спас» 8-800-300-85-99.

Автор: Виктория Привалова

UPD: девочка найдена, жива