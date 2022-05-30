В Челябинской области прокуратура организовала проверку по факту гибели 5-летней девочки от рук матери

По предварительным данным, 40-летняя женщина зарезала собственную дочь

Жуткий случай произошел в Бакале: 40-летняя женщина зарезала собственную 5-летнюю дочь. Обстоятельства трагедии остаются неизвестными. Прокуратура организовала проверку произошедшего, в том числе и деятельности органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Саткинском районе. В ведомстве пояснили, что контролируется и ход расследования уголовного дела.

Уголовное дело возбуждено следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области. Областная прокуратура поставила ход его расследования на контроль. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах женщина нанесла смертельные травмы своей малолетней дочери. Ранее ИА «Первое областное» выяснило, что семья считалась благополучной.

«Прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в областной прокуратуре.

ИА «Первое областное» будет следить за развитием событием.