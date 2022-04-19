В Челябинской области произошел пожар в деревообрабатывающем цехе

Пожарные работали на месте ЧП около двух часов

Вечером 18 апреля в Аше Челябинской области произошел пожар в деревообрабатывающем цехе. Площадь горения составила 400 квадратных метров. Пожарные работали по повышенному номеру сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в цехе, расположенном на улице Толстого. Огонь быстро распространился и перекинулся на крышу здания. Угрозы распространения на соседние строения не было.

«На месте работали 4 ствола „Б“, 3 звена газодымозащитной службы. На тушение было создано три боевых участка. Пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

Причину пожара выясняют сотрудники отделения дознания.