В Челябинской области продлено ограничение движения большегрузов

Из-за непогоды меры предприняты до конца сегодняшнего дня

В области продлили ограничения движения большегрузного транспорта по автодороге М-5 «Урал». В целях обеспечения безопасности дорожного движения временное ограничение для большегрузных транспортных средств продляется с 20:00 до 24:00 часов 02 февраля на участке км 1548+651 (граница с Республикой Башкортостан) — км 1799+000 (поворот на г. Чебаркуль) автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» в Челябинской области. Время окончания ограничения может быть также продлено из-за неблагоприятных погодных условий. Сегодня Управление дорожного хозяйства «Южный Урал»уже предупреждали об ограничении движения до 20:00.

Подрядная организация, отвечающая за зимнее содержание на данном участке автомобильной дороги, принимает все необходимые меры по очистке проезжей части и ликвидации зимней скользкости. В запасе имеется необходимое количество противогололедных материалов. Мастера ведут круглосуточное патрулирование. О нештатных ситуациях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.