В Челябинской области принудительно госпитализировали больного туберкулезом

Человек игнорировал решение суда

В Увельском районе судебные приставы при поддержке коллег из Кыштыма и Карабаша отправили на принудительное лечение больного туберкулезом, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Пациент игнорировал судебное решение о госпитализации, поэтому его пришлось разыскивать. Нашли больного в Кыштыме, где нет подходящего круглосуточного стационара. В итоге, с помощью медиков и соблюдая все меры предосторожности, больного доставили в специализированное медучреждение в Аргаяшском районе.

Теперь больной находится под наблюдением врачей.