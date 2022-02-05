В Челябинской области при пожаре в общежитии погибли трое мужчин

Спасатели эвакуировали из задымленного здания 27 человек

Ночью 5 февраля в Озерске Челябинской области произошел пожар в общежитии, расположенном на улице Октябрьской. Сотрудники МЧС работали по повышенному номеру сложности. В результате погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел в квартире на шестом этаже многоэтажного здания. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили сильное задымление в подъезде и горение вещей и мебели на площади 30 квадратных метров в самой квартире.

«Сотрудниками МЧС с помощью спасательных комплектов по маршевым лестницам спасены 20 человек, в том числе двое детей, и 7 человек, в том числе двое детей, по автолестнице. На пожаре погибли трое мужчин, пострадала женщина, отравившаяся продуктами горения»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники МЧС работали по повышенному рангу пожара № 2.

Причины возгорания предстоит узнать сотрудниками отделения дознания.

Напомним, вечером 4 февраля в Еманжелинском районе в результате пожара погибла трехлетняя девочка, ее 11-месячную сестру госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причины пожара выясняются. Прокуратура начала проверку, а также поставила на контроль доследственную проверку.