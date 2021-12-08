В Челябинской области при пожаре в квартире погиб мужчина

Причиной возгорания стала непотушенная сигарета

Сегодня ночью, 8 декабря, в одной из квартир по улице Демина в Кыштыме вспыхнул пожар. Об этом сообщили в отделении надзорной деятельности и профилактической работы № 16 ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт 38-1 пожарно-спасательной части. Прибывшие сотрудники МЧС проникли в квартиру по пожарной лестнице.

«На месте происшествия было найдено тело 69-летнего мужчины. Вероятной причиной пожара стала непотушенная сигарета», — сообщили в ведомстве.

Ночью 5 декабря в поселке Тимирязевском загорелся жилой дом. Погиб 69-летний мужчина, уснувший с непотушенной сигаретой.

МЧС в очередной раз напоминает, что курить можно только в специально отведенных для этого местах и вдали от легковоспламеняющихся предметов.





