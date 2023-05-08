В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли два человека

Причины возгорания устанавливаются

Вечером 7 мая в селе Чесма загорелись жилой дом и баня. При тушении спасатели обнаружили двоих погибших: 52-летнюю женщину и 59-летнего мужчину. Причины пожара устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, накануне в Челябинске произошел пожар в цехе деревообработки, расположенном по улице Героев Танкограда. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на большую площадь.

Ситуация с пожарами в Челябинской области оценивается как неблагополучная. Губернатор региона Алексей Текслер призвал жителей не допустить новых возгораний.

В соседних с Челябинской областью регионах ведут борьбу с природными пожарами. В Свердловской области ситуация стабилизируется. В Курганской — большую часть очагов также удалось локализовать.