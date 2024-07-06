В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли два человека

Возгорание ликвидировали 10 человек

Сегодня, 6 июля, днем в поселке Могутовский Брединского района вспыхнул частный жилой дом. Пожарные во время тушения обнаружили тела мужчины и женщины 60-ти лет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Трагедия произошла на улице Школьной. Пожар локализовали и ликвидировали на площади 72 квадратных метра. На месте работали 10 человек и три спецавтомобиля.

Причины пожара и все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Сотрудники МЧС рекомендуют южноуральцам установить в жилье пожарный извещатель. Он уведомит о появлении дыма громким звуком. Также необходимо иметь огнетушитель.