В Челябинской области при пожаре погибла многодетная мать

Пламя охватило частный дом в ночь на 7 ноября

Минувшей ночью в Златоусте в пятом микрорайоне загорелся частный дом. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что огонь полностью охватил дом и постройки еще до приезда пожарных. В результате ЧП погибла многодетная мать.

Пожар произошел в ночь на 7 ноября в Комсомольском поселке. По словам очевидцев, пожарные прибыли на место ЧП быстро. Однако проведение работ осложняли искрящиеся линии электропередач, и спасателям пришлось ждать электриков, которые приехали чуть позже и отключили электричество.

«Мы с другом ехали мимо, увидели дым, решили подъехать. Подъехали, горел дом, еще не весь, но серьезная его часть. Стояла женщина, вроде 4 ребенка и мужчина (скорее всего отец этих детей). Дети плакали, звали маму. Мы хотели помочь, с дуру чуть ли не в дом хотели кинуться, но женщина нас отговорила. В итоге оттолкали 2 машины, которые находились непосредственно возле дома. В это время дом уже не то, что полыхал, это был просто ад. Позже приехала первая машина пожарки, где-то минут через 3-5 вторая. В этот момент горело все, плавились и падали провода ЛЭП , все искрило. Пожарники работали оперативно, слаженно, ребята молодцы»,— написал в одном из сообществ пользователь Антон Вишняков.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области уточнили, что пожарные прибыли на место ЧП через шесть минут после поступления сообщения.

«Дом и хозяйственные постройки горели открытым пламенем. Подано 3 ствола на тушение, дополнительно использовали гидрант. Хозяин дома и дети спаслись, а молодая мама нет. Погибла. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки»,— сообщили в ведомстве.

Известно, что погибшей был 41 год. У нее осталось четверо детей.

