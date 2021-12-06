В Челябинской области при пожаре погиб мужчина

Огонь вспыхнул в жилом доме

Ночью 5 декабря в поселке Тимирязевский загорелся жилой дом. Очевидцы вызвали пожарных. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

К месту происшествия выехали специалисты 104-й пожарной части.

«В задымленном помещении было обнаружено тело 69-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной пожара стала сигарета. Хозяин курил в кровати», — сообщили в ведомстве.

МЧС в очередной раз напоминает, что курить можно только в специально отведенных для этого местах и вдали от легковоспламеняющихся предметов.