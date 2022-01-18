В Челябинской области при пожаре на дачном участке погиб скот

Огнем полностью уничтожен дом

В Карабаше на одном из дачных участков садового товарищества «Аткус» случился сильный пожар. В результате происшествия сгорел дом, надворные постройки и погиб скот. Об этом сегодня, 18 января, сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

ЧП случилось накануне утром. На тушение огня отправился дежурный караул 72-й пожарно-спасательной части.

Прибывших сотрудников МЧС встретил хозяин дома, он сообщил, что людей внутри здания нет.

«Огнем полностью уничтожены дом и надворные постройки. Погиб скот. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.