В Челябинской области при хлопке газа в автосервисе пострадал мужчина

Местного жителя отвезли в больницу с ожогами

Сегодня днем, 28 ноября, в Миассе Челябинской области произошел взрыв в автосервисе, сообщили очевидцы в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили факт происшествия, уточнив, что в результате пострадал мужчина.

«На объездной машгородка в гаражах взорвался автосервис»,— сообщил пользователь Геннадий Ашихин в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Инцидент Миасс».

Некоторые местные жители написали, что слышали громкий хлопок и подумали, что это салют.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Челябинской уточнили, что горения в мастерской не было, а предварительной причиной громкого хлопка стала вспышка газовоздушной смеси.

«Сотрудники МЧС на место выезжали, но практические работы не проводили. Горения не было. Незначительные ожоги получил 38-летний мужчина, направлен на осмотр в городскую больницу № 2 города Миасс. Строительные конструкции гаража не повреждены. Предварительная причина — утечка газа из газового оборудования автомобиля, вспышка газовоздушной смеси»,— сообщили в ведомстве.

Точные обстоятельства происшествия выясняются.