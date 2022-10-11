Челябинский Россельхознадзор выяснил, что вывозимые из области мандарины были заражены средиземноморской плодовой мухой. 300 килограммов фруктов пришлось уничтожить, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В образце от вывозимой в Казахстан партии мандаринов эксперты нашли паразита — средиземноморскую плодовую муху. Этот паразит повреждает кожуру плода, провоцируя развитие плесени и гниения. Часть груза пришлось уничтожить.

Собственнику не стали выдавать фитосанитарный сертификат. Хозяин груза должен был уничтожить зараженные фрукты. Это предписание он выполнил в срок.

С начала года Россельхознадзор выявил 109  случаев заражения вредителями фруктов и ягод, поступающих в Челябинскую область.