Челябинский Россельхознадзор выяснил, что вывозимые из области мандарины были заражены средиземноморской плодовой мухой. 300 килограммов фруктов пришлось уничтожить, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
В образце от вывозимой в Казахстан партии мандаринов эксперты нашли паразита — средиземноморскую плодовую муху. Этот паразит повреждает кожуру плода, провоцируя развитие плесени и гниения. Часть груза пришлось уничтожить.
Собственнику не стали выдавать фитосанитарный сертификат. Хозяин груза должен был уничтожить зараженные фрукты. Это предписание он выполнил в срок.
С начала года Россельхознадзор выявил 109 случаев заражения вредителями фруктов и ягод, поступающих в Челябинскую область.
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