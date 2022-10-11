В Челябинской области пресекли вывоз за границу опасных мандаринов

Фрукты оказались заражены плодовой мухой

Челябинский Россельхознадзор выяснил, что вывозимые из области мандарины были заражены средиземноморской плодовой мухой. 300 килограммов фруктов пришлось уничтожить, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.



В образце от вывозимой в Казахстан партии мандаринов эксперты нашли паразита — средиземноморскую плодовую муху. Этот паразит повреждает кожуру плода, провоцируя развитие плесени и гниения. Часть груза пришлось уничтожить.



Собственнику не стали выдавать фитосанитарный сертификат. Хозяин груза должен был уничтожить зараженные фрукты. Это предписание он выполнил в срок.



С начала года Россельхознадзор выявил 109 случаев заражения вредителями фруктов и ягод, поступающих в Челябинскую область.

