В Челябинской области пресекли ввоз 132 литров немаркированного коньяка

Запрещенный товар перевозили в легковом авто

Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни пресекли ввоз 22 коробок немаркированного коньяка. Машину остановили на пропускном пункте в Троицком районе. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Продукция произведена в Алматинской области Республики Казахстан, однако на бутылках не было маркировки и акцизных марок РФ.

«Такую продукцию запрещено вводить в оборот. В настоящее время товар задержан и передан сотрудникам полиции Троицкого района Челябинской области. Рассматривается вопрос о возбуждении административного производства», — рассказали в пресс-службе таможни.