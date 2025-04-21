В Челябинской области пресекли незаконный вывоз моторного масла

Грузовики с товаром отправлялись в Кыргызстан

На российско-казахстанской границе в Троицком районе Челябинской области инспекторы мобильной группы таможни и Пограничного управления ФСБ России пресекли незаконный вывоз шести тысяч литров моторного масла, сообщили в пресс-службе таможни.

«Два грузовика, следовавших в Кыргызстан, перевозили помимо прочих товаров 1200 канистр и 5 бочек с моторным маслом без необходимых документов», — прокомментировали в ведомстве.

Водители не смогли предъявить декларацию на нефтепродукты. Масло направлено на таможенный досмотр для идентификации и оценки стоимости. На водителя возбуждено дело об административном правонарушении.