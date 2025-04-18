В Челябинской области пресекли контрабанду военной техники

Задержанный действовал в интересах иностранного государства

УФСБ России по Челябинской области при поддержке центрального аппарата ФСБ пресекло канал контрабанды военной техники, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был выявлен гражданин, организовавший незаконную отправку за рубеж оборудования, используемого в бронетанковой технике, по заказу иностранного государства. Груз, направлявшийся в одну из стран Центральной Азии через транспортную компанию, был задержан. Отправитель не имел необходимых разрешительных документов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду оборудования, предназначенного для военной техники).

Обвиняемый задержан и находится под следствием.

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