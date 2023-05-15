В Челябинской области пресекли контрабанду 100 тонн минералов в Китай

Уральцы хотели отправить партию нелегального товара на 100 миллионов рублей

Четверо уральцев из Челябинска и Екатеринбурга разработали схему по вывозу из России и продаже нелегально добытого полудрагоценного нефрита. Стоимость партии, которую нарушители хотели отправить в Китай, оценили в 100 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Злоумышленники решили провозить контрабанду грузовыми машинами через Беларусь. Там ее планировалось оформлять через подставную фирму с изменением страны происхождения нефрита. После этого товар по поддельным документам хотели продавать в Китай.

Первую же партию нефрита весом 13 тонн и стоимостью более 12 миллионов задержали таможенники в Челябинской области. После специалисты МВД обнаружили еще 87 тонн минерала и установили всех членов группировки.





Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ). Члены группировки вину признали. Им грозит штраф и до 12 лет лишения свободы.



Напомним, ранее в Троицке полицейские задержали семью, которая круглосуточно продавала немаркированные сигареты и алкогольные напитки. По предварительным данным, ущерб составил более миллиона рублей.