В Челябинской области пресекли канал контрабанды лесоматериалов

Преступная группа успела вывезти за рубеж больше 14 тысяч «кубов» древесины

Челябинской таможней совместно с ФСБ пресечен канал контрабанды лесоматериалов, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

«Преступная группа организовала незаконный экспорт стратегически важных ресурсов с территории России за рубеж. При пересечении границы оперативники задержали восемь грузовых машин с пиломатериалом хвойных пород общим весом 210 тонн», — отмечают в пресс-службе.

Позже было установлено, что в общей сложности через подставных юридических лиц и по подложным документам группа переместила за границу более 14 тысяч кубометров нелегально добытых лесоматериалов.

Суд вынес обвинительный приговор. Изъятые лесоматериалы обращены в доход государства.