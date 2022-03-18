В Челябинской области ФСБ пресекла деятельность колумбайн-сообществ

Ранее Верховный суд РФ признал молодежное движение террористической организацией, ее деятельность запрещена в стране

УФСБ России по Челябинской области выявило 22 участников и 1 модератора колумбайн-сообщества. Молодежное движение «Колумбайн» героизирует преступников, пропагандирует идеологию массовых убийств и призывает к насилию. Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в УФСБ по региону.

Выявленные ресурсы, пропагандирующие идеологию террористической организации, заблокированы.

«В феврале 2022 года Верховным судом Российской Федерации международное молодежное движение „Колумбайн“ признано террористической организацией и ее деятельность запрещена в стране. 11 февраля решение суда вступило в законную силу. Необходимость борьбы со „скулшутингом“ возникла в связи с прокатившейся в России после 2018 года волны преступлений, связанных с актами насилия в школах», — рассказали в ведомстве.

Напомним, массовое убийство в школе «Колумбайн» случилось 20 апреля 1999 года в штате Колорадо (США). Два ученика старшей школы ворвались в здание с орудием и взрывными устройствами. Нападавшие убили 13 человек и покончили с собой.

«В даркнете и в интернете есть много сообществ, подписчикам которых некие кураторы рассказывают, что убийство — это абсолютно нормально. Там детям советуют мстить своим одноклассникам за обиды массовым расстрелом. Ведь «скулшутинг — это счастье». «Что значит не хочу убивать? Убивать все хотят, не выдумывай». «А ты почему школу не стреляешь? Часики-то тикают». Эти и другие мемы активно распространяются и поддерживаются в этих группах. Там можно найти даже «Азбуку домашнего терроризма, „Руководство уличного бойца“ и различные инструкции, как сделать бомбу из подручных средств. Поэтому я поддерживаю работу правоохранителей в данном направлении. И хочу выразить благодарность за оперативную работу.

И очень важно, что работают общественные центры мониторинга сети интернет, которые помогают органам выявлять подобные группы», — считает депутат Госдумы Яна Лантратова.

11 мая прошлого года в Татарстане девятнадцатилетний Ильназ Галявиев открыл стрельбу по ученикам и преподавателям местной гимназии. В результате погибли девять человек, еще 32 пострадали.