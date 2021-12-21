В Челябинской области преподавателя вуза подозревают в получении взяток от студентов

По версии следствия, заведующий кафедрой «заработал» более 90 тысяч рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заведующего кафедрой миасского филиала вуза. Его подозревают в получении взяток от студентов. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По предварительной версии, подозреваемый получил более 90 тысяч рублей от студентов в обмен на оценки за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний.

«Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — сообщили в региональном СУ СКР.

Решается вопрос о предъявлении обвинения. Как ранее сообщал наш сайт, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего заведующего кафедрой Уральского госуниверситета физической культуры Виктора Олефиренко. Он признан виновным в получении взяток в сумме более 1,7 миллиона рублей от студентов.