В Челябинской области прекратили уголовное дело о резонансном убийстве хаски на карьере

Мужчина, застреливший пса, компенсировал хозяйке ущерб

Мировой судья судебного участка № 3 Сосновского района рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Челябинска, который в июне 2020 года на Кременкульском песчаном водохранилище застрелил хаски. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, утром 27 июня девушка Екатерина с подругой Мариной выгуливала своего пса Арчи около небольшого карьера. И там хаски обнаружил утку, с которой решил поиграть. Оказалось, утка была добычей мужчины с ружьем, который немедленно отправился разбираться с хозяйкой и ее собакой. Изначально он угрожал оружием девушкам, но затем трижды выстрелил в собаку. Животное спасти не удалось. Мужчина практически сразу был задержан сотрудниками охранного предприятия, хозяйка Арчи уже успела поговорить с убийцей хаски.

Дело было возбуждено по части 1 статьи 167 УК РФ («Уничтожение чужого имущества»).



«В судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку ей возмещен причиненный материальный ущерб в размере 25 тысяч рублей и 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.