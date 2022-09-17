В Челябинской области предпринимателя обвиняют в мошенничестве с поставками медоборудования для больницы

По версии оперативников, он нанес учреждению ущерб почти в полмиллиона рублей

Поставщика медицинского оборудования для больницы Миасса обвиняют в мошенничестве. Как следует из материалов следствия, он поставлял в медучреждения технику с характеристиками ниже заявленных в договорах, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



34-летний руководитель предприятия заключил контракт с миасской больницей на поставку медтехники, но фактически нарушил его условия: в больницы было поставлены более дешевое оборудование. В сопроводительные документы при этом предприниматель вписывал ложные технические характеристики. Таким образом ущерб медучреждению составил почти 500 тысяч рублей.



Предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ), дело направлено в Миасский городской суд. Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

