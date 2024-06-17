В Челябинской области предприниматель перевел мошенникам два миллиона рублей

Мужчина продиктовал коды из СМС и взял автокредит

В Чебаркульском районе индивидуальный предприниматель перевел мошенникам два миллиона рублей, поверив в легенды о продлении договора на оказание услуг связи. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчине поступил звонок якобы от оператора услуг сотовой связи. Звонивший сообщил, что у жертвы заканчивается срок договора, и попросил продиктовать код из сообщения. Далее злоумышленники зашли в личный кабинет потерпевшего на «Госуслугах» и начали оформлять кредиты.

«Доброжелательный собеседник предложил свою помощь и соединил мужчину с „работником банка“, который убедил его в необходимости оформить встречный кредит. По указанию незнакомцев предприниматель отправился в Миасс, получил автокредит и перевел все деньги в размере 2 миллионов рублей через банкомат на виртуальную банковскую карту», — рассказали в региональном полицейском главке.

Только после этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.



Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.

В регионе работает горячая линия по борьбе с мошенничеством: *1593 и кнопка вызова.