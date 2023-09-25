В Челябинской области предприниматель незаконно вырубил деревья на два млн рублей

Ему грозит до семи лет тюрьмы

В Нязепетровском районе Челябинской области полицейские задержали предпринимателя, который незаконно вырубил 29 деревьев на территории Куказарского лесничества. Ущерб составил почти два миллиона рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что 32-летний предприниматель, занимаясь лесопереработкой, срубил 24 сосны и 5 лиственниц. Деревья он переработал на собственной пилораме, а готовые материалы продал.

«Следствием районного отдела МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ („Незаконная рубка лесных насаждений“). В настоящее время полицейские проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности»,— уточнили в ведомстве.

Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до семи лет.