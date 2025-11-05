Мошенники попытались обмануть двух жительниц Челябинской области под предлогом замены домофона. Одна из женщин вовремя распознала злоумышленников, вторая успела перевести часть денег, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Жительница Чебаркуля продиктовала мошенникам код из СМС якобы для замены домофона. После ей сообщили о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» и рекомендовали как можно скорее перевести все деньги на «безопасный счет». Женщина перевела 50 тысяч рублей, второй перевод на 89 тысяч не получился, и она отправилась разбираться в салон сотовой связи. Его сотрудники заподозрили неладное и вызвали полицию. Их опасения подтвердились: женщина находилась под влиянием мошенников.
52-летняя жительница Златоуста тоже продиктовала код из СМС, чтобы «заменить домофон». После ей начали поступать звонки якобы из силовых структур с обвинениями в пособничестве террористам и требованием заплатить 332 тысячи рублей. Женщина вовремя поняла, что разговаривает со злоумышленниками, положила трубку и обратилась в полицию.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
Полицейские рекомендуют при сомнительных звонках из организаций класть трубку и самостоятельно перезванивать по номерам, указанным на официальных сайтах.