В Челябинской области предотвратили два случая мошенничества с заменой домофонов

Местным жительницам удалось сохранить свыше 400 тысяч рублей

Мошенники попытались обмануть двух жительниц Челябинской области под предлогом замены домофона. Одна из женщин вовремя распознала злоумышленников, вторая успела перевести часть денег, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Жительница Чебаркуля продиктовала мошенникам код из СМС якобы для замены домофона. После ей сообщили о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» и рекомендовали как можно скорее перевести все деньги на «безопасный счет». Женщина перевела 50 тысяч рублей, второй перевод на 89 тысяч не получился, и она отправилась разбираться в салон сотовой связи. Его сотрудники заподозрили неладное и вызвали полицию. Их опасения подтвердились: женщина находилась под влиянием мошенников.

52-летняя жительница Златоуста тоже продиктовала код из СМС, чтобы «заменить домофон». После ей начали поступать звонки якобы из силовых структур с обвинениями в пособничестве террористам и требованием заплатить 332 тысячи рублей. Женщина вовремя поняла, что разговаривает со злоумышленниками, положила трубку и обратилась в полицию.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Полицейские рекомендуют при сомнительных звонках из организаций класть трубку и самостоятельно перезванивать по номерам, указанным на официальных сайтах.