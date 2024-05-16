В Челябинской области пожилые супруги погибли на пожаре в садовом доме

ЧП случилось из‑за короткого замыкания удлинителя

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В ночь на четверг, 16 мая, в садовом товариществе в Карабашском городском округе при пожаре погибли 76-летний мужчина и 73-летняя женщина, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«По предварительным данным, возгорание произошло от короткого замыкания включенного в электросеть удлинителя, проложенного в теплицу», — прокомментировали в ведомстве.

Специалисты МЧС рекомендуют устанавливать в домах пожарные извещатели, сигналы которых прервут даже самый крепкий сон.

Как ранее сообщал наш сайт, за одну ночь в частных домах Челябинской области погибли четыре человека.