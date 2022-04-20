В Челябинской области пожарные спасли собаку с дрейфующей льдины

Отдаляющегося от берега пса заметили местные жители

Днем 19 апреля в Сосновском районе Челябинской области пожарные спасли собаку, дрейфовавшую на льдине на озере Большой Кременкуль, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Растерянное животное, уплывающее все дальше и дальше от берега, заметили местные жители. Они сразу же позвонили пожарным и попросили их о помощи. Прибывшие на место происшествия сотрудники девятой пожарно-спасательной части сначала звали животное с берега, но собака не решилась нырнуть в холодную воду. Тогда пожарные на надувной лодке добрались до дрейфующей льдины, забрали дрожащую собаку и доставили ее на берег.

«После спасения собака, виляя хвостом, отправилась по своим делам», — рассказали в ведомстве.

Несколько дней назад спасательная операция развернулась на озере Смолино в Челябинске. Собака забежала на хрупкий лед, заигралась и внезапно оказалась на середине озера. Один из местных жителей, услышав жалобный лай, поспешил животному на помощь и доставил собаку на берег.