В Челябинской области пожарные спасли от огня 9‑летнюю девочку

Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Троицке

В одной из квартир бывшего общежития в Троицке вспыхнул пожар. Из здания эвакуировался 21 человек, а девятилетняя девочка оказалась заперта в квартире напротив горящей. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го пожарно-спасательного отряда Челябинской области.

Пожар начался накануне вечером в доме № 9 по улице Заводской. На место прибыли сотрудники МЧС.

«Из здания самостоятельно вышел 21 человек, в том числе трое детей, а 9-летняя девочка оказалась заперта в квартире напротив горящей. Ее отец был на работе, однако быстро сорвался и приехал к дому. Мужчина передал ключи спасателям», — рассказали в 7-м ПСО.

Девочку эвакуировали.

На месте работали 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Полностью сгорела комната пенсионерки — женщина успела вовремя покинуть жилье. В МЧС выясняют причины возгорания.

Как ранее писал наш сайт, в одной из квартир дома по улице Вахтангова в Челябинске вспыхнул пожар. Специалисты МЧС эвакуировали женщину без сознания и ее собаку.