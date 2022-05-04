В Челябинской области пожар уничтожил жилой дом и повредил автомобили

Причины ЧП выясняются

В майские праздники в деревне Копытово в Еткульском районе произошел пожар на территории частного дома. В результате сгорели дом, баня и надворные постройки, также огонь повредил два автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали из зоны пожара три газовых баллона. Пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

На месте ЧП работали 12 человек личного состава и три автоцистерны.

2 мая около поселка Зауральского в Еткульском районе загорелся камыш. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Спасатели проводили опашку.

30 апреля на территории региона ввели особый противопожарный режим, который означает введение дополнительных мер. Подробнее — в нашем материале.