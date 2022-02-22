В Челябинской области пожар уничтожил жилой дом и автомобиль

Спасатели работали на месте ЧП около пяти часов

В Нязепетровске Челябинской области загорелся частный жилой дом. Пламя быстро перекинулось на надворные постройки и припаркованный рядом автомобиль и в результате уничтожило их. Хозяева дома не пострадали, сообщили в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в минувшие выходные на улице Речной в 11:25. Пожарных вызвали сами хозяева, которые успели эвакуироваться из горящего дома. Прибыв на место, сотрудники 69-ой пожарно-спасательной части сразу же приступили к тушению.

«В 11:45 произведена локализация. В 12:30 открытое горение было ликвидировано. В 16:41 последствия пожара полностью устранены. Огнем уничтожены: дом, дровеник, сарай, надворные постройки и легковой автомобиль „Тойота Ярис“. В тушении были задействованы 2 единицы техники и 9 человек личного состава»,— уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало неправильно изготовленное электрооборудование.