В Челябинской области пожар уничтожил жилой дом, гараж и автомобиль

ЧП произошло из‑за нарушения правил эксплуатации электрооборудования

В селе Воскресенском Каслинского района произошел пожар. Огонь полностью уничтожил жилой дом, гараж, автомобиль и надворные постройки, сообщили в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло рано утром 22 марта на улице Революционной. Хозяин дома сразу же эвакуировался из горящего здания и вызвал пожарных. На место происшествия прибыли специалисты пожарно-спасательной части № 1, пожарной части № 223 и 60-й пожарно-спасательной части.

«По прибытии подразделений обнаружено горение деревянного дома, к тому же, огнем были охвачены надворные постройки и гараж. Площадь пожара составляла 220 квадратных метров. Автомобиль марки „Хендай“ сгорел. Заправка водой осуществлялась из естественного водоисточника — реки Синары. На месте работало одно звено газодымозащитной службы, три ствола РСК 50»,— уточнили в ведомстве.

Всего в тушении было задействовано 17 человек и четыре единицы техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.