В Челябинской области пожар уничтожил крышу частного дома

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования

В Кыштыме в одном из частных домов по улице Володарского вспыхнул пожар. Огонь уничтожил кровлю и надворную постройку. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в 8-м пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧП случилось в минувшие выходные. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили горение кровли и надворных построек. Огонь охватил площадь в 120 кв. м.

«В 8 часов 38 минут огонь был локализован. Спустя еще 28 минут ликвидировали открытое горние. Полностью последствия пожара были устранены в 12 часов 17 минут», — сообщили в пожарно-спасательном отряде.

Огнем уничтожена кровля на площади 60 кв. м и хозяйственная постройка с такой же площадью. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования. Человеческих жертв удалось избежать.

Как ранее сообщал наш сайт, только за январь 2022 года на пожарах в Челябинской области погибли 32 человека, двое из них — дети.

Вечером 4 февраля в квартире на пятом этаже в доме в поселке Зауральском огонь унес жизнь трехлетней девочки. Спасатели обнаружили тело ребенка во время тушения пожара. По предварительным данным, малышка отравилась продуктами горения. Ее 11-месячную сестру госпитализировали также с признаками отравления продуктами горения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.



Ночью 5 февраля в Озерске Челябинской области произошел пожар в общежитии, расположенном на улице Октябрьской. Погибли три человека.

