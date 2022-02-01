В Челябинской области пожар уничтожил дом, гараж и автомобиль

Спасатели боролись с огнем больше часа

В СНТ «Рипус» в Карабаше в одном из садовых домов произошел пожар. Спасатели работали по повышенному номеру сложности. Местные жители не пострадали, однако в результате происшествия хозяева лишились не только дома, но и другого имущества, сообщили 31 января в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в 20:20 в субботу, 29 января. На место возгорания сразу же прибыли сотрудники 72-ой пожарно-спасательной части, пожарных частей № 117 и № 118 и добровольцы. Последние установили, что горит двухэтажный каркасный дом на площади 36 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние дома.

«Кыштымские добровольцы подали ствол на защиту соседнего дома. В 20:55 пожару был присвоен ранг 1БИС. К месту происшествия были направлены дополнительные силы 38-ой пожарно-спасательной части. В 20:47 произведена локализация. В 21:30 открытое горение было ликвидировано. В 23:59 ликвидированы последствия пожара»,— уточнили в ведомстве.

Огонь полностью уничтожил садовый дом, гараж и легковой автомобиль «ВАЗ-2111». Также в результате пожара была повреждена стена соседнего дома.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

На пожаре работали 26 человек личного состава и шесть единиц техники.