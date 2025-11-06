В Челябинской области поймали водителя со шпаргалкой в ухе

Мужчина пытался сдать экзамен на права с помощью скрытого устройства

Сотрудники ГАИ задержали мужчину, который пытался сдать экзамен на права обманным путем. Кандидат в водители использовал миниатюрное устройство для приема подсказок, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Инспекторы заметили неладное во время сдачи теоретического экзамена. У мужчины было найдено специальное приспособление для скрытой связи. Нарушителя задержали и доставили в полицию.

ГИБДД предупреждает: единственный верный способ получить водительское удостоверение — это выучить правила. Обман на тестировании — это риск ДТП на дороге.