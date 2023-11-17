В Челябинской области поймали убийц фермера из Кизильского района

Двое в масках застрелили бизнесмена под Новый год

В Челябинской области раскрыто прошлогоднее убийство на животноводческой ферме близ поселка Измайловского Кизильского района. Тогда двое разбойников в масках застрелили в голову хозяина сельхозпредприятия, чтобы завладеть его машиной и ружьем. По подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей Магнитогорска, им предъявлены обвинения, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, резонансное убийство было совершено под Новый год. По сообщению ГУ МВД по Челябинской области, неизвестные в камуфляже и балаклавах связали работников фермы, а главу хозяйства убили. После этого они заставили пленников делать прорубь, намереваясь утопить тело, но передумали и скрылись на принадлежавшей фермеру «Ниве».

Как только полиция узнала о преступлении, в Челябинской области и соседних регионах был введен план «Сирена». Похищенный автомобиль объявили в розыск, на дорогах выставили дополнительные посты. Вскоре машину обнаружили брошенной в кустах.

Расследованием преступления совместно занимались сотрудники угрозыска и следователи областного управления СК. Вычислить преступников удалось осенью этого года. Задержание проводили бойцы спецназа Росгвардии «Гром». Преступниками оказались двое 24-летних жителей Магнитогорска, которые занимались разбоями и вымогательствами. Ранее, например, они угрозами заставили магнитогорца переписать свою квартиру на другого человека.

Было установлено, что в день убийства подозреваемые уезжали из города. Перед этим под видом охотников они изучали местность вокруг фермы. При обыске в их жилищах обнаружили два незарегистрированных ружья и патроны.

По информации регионального Следственного управления, задержанным предъявлены обвинения, они заключены под стражу.