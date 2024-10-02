В Челябинской области поймали серийного взломщика банкоматов

Похищено 14 миллионов рублей

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Полицейские Челябинской области задержали 41-летнего жителя Республики Башкортостан по подозрению во взломах и кражах из банкоматов по всей стране, сообщили в региональном полицейском главке.

В Аше злоумышленник взломал банкомат в сетевом магазине. Ночью он пробрался в соседнее с супермаркетом помещение, в течение нескольких часов выламывал двери на пути к банкомату, а затем похитил девять миллионов рублей.

В Миассе в банкомате аналогичным способом он похитил из банкомата пять миллионов рублей.

«На сегодняшний день доказано его участие в хищении денежных средств из банкоматов на территории Пермского края, Ростовской области и Удмуртии. В его криминальной биографии уже имеется 15 судимостей за имущественные преступления», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Мужчина заключен под стражу.