В Челябинской области поймали мигранта с поддельным паспортом

46-летний иностранец изменил данные в документах и незаконно пересек границу

Сотрудники миграционной службы ГУ МВД России по Челябинской области выявили факт незаконного проникновения на территорию нашей страны. 46-летний иностранец, которому запретили въезд в Россию, изменил свои данные в документах и пересек границу, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

О преступлении узнали сотрудники миграционной службы, когда оформляли иностранцу патент на работу. Мужчина изменил данные, находясь в родной стране, и проник в Челябинскую область. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы.

По выявленному факту проводится доследственная проверка. Виновнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет. В текущем году за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации задокументировано 30 фактов нарушения порядка въезда иностранными гражданами, въезд которым в страну не разрешен.