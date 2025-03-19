В Челябинской области поймали квартирную воровку-гастролершу

Она успела обокрасть три квартиры в регионе

В Челябинской области задержали квартирную воровку. Жительница Екатеринбурга успела ограбить дома в Миассе и Еткуле. На трех адресах женщина украла золотые украшения на 350 тысяч рублей и 222 тысячи рублей деньгами, сообщают в региональном ГУ МВД.

Оперативники уголовного розыска поймали женщину после кражи в Миассе. Там местный житель обратился в полицию и сообщил, что из его квартиры по улице Трактовой похитили имущество на 60 тысяч рублей: украшения и деньги.

После анализа преступлений с похожим почерком в Еткуле и Миассе оперативники вышли на ранее судимую жительницу Екатеринбурга. Она задержана вместе с двумя мужчинами и еще одной женщиной, их роли в совершенном преступлении установит следствие.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, изъяты золотые украшения и чеки из ломбарда. Полиция считает, что преступления воровки не ограничиваются тремя эпизодами.