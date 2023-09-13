В Челябинской области пойдет под суд женщина, ударившая и искусавшая полицейского

Какое наказание ей грозит

В Челябинской области будут судить 47-летнюю женщину, обвиняемую в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Жительнице Нязепетровска грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что подозреваемая в совершении мошенничества не являлась на допросы. Тогда было решено привести ее принудительно. Сотрудник полиции прибыл к ней на работу и потребовал проследовать с ним в отдел полиции. В ответ женщина несколько раз ударила его, оттолкнула и укусила за руки.

«Прокуратура Нязепетровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 318 УК РФ („Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей“). Уголовное дело направлено на рассмотрение в Верхнеуфалейский городской суд»,— уточнили в ведомстве.

Похожая история произошла в Магнитогорске прошлой осенью. Пьяная женщина пришла в детский сад забирать ребенка, но воспитатели отказались отдавать ей малыша и вызвали полицию. Разъяренная мать ударила правоохранителя головой и локтем в лицо. Мужчина получил черепно-мозговую травму.