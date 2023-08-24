В Челябинской области пойдет под суд председатель СНТ за гибель рабочего

Трагедия произошла в мае этого года в Красноармейском районе

Региональное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении председателя садового некоммерческого товарищества. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба ведомства.

Рабочий погиб в мае этого года в саду в Красноармейском районе. Старший электрик выполнял поручения председателя. Рабочий не обладал специальными навыками для работ на высоте, но переносил прибор учета с пятиметровой вышки. Работы проводил с помощью выдвижной лестницы. Электрик упал, получив смертельные травмы.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено для рассмотрения по существу в суд», — сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.