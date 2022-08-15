В Челябинской области потушили природный пожар на популярной среди туристов скале

На ликвидацию возгорания ушло девять часов

В Ашинском районе Челябинской области, на горе Куяк, загорелся лес. Площадь пожара составила один гектар. Возгорание тушили девять часов, с 10:00 до 19:00, потому что участок оказался труднодоступным для пожарной техники, сообщают в Главном управлении лесами по Челябинской области.



Пожар случился 14 августа. Как говорят специалисты, возгорание началось из-за неосторожности отдыхающих.

«На месте есть следы пребывания туристов. Очевидно, что пожар начался от костра. Техника в тот район пробраться не может, это труднопроходимый участок на скале»,— сообщают в Главном управлении лесами по Челябинской области.

В ведомстве отметили, что в области сохраняется четвертый класс пожарной опасности. В ближайшие дни в регионе будет сухая и ветренная погода.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Карталинском районе ввели особый противопожарный режим. Леса запретили посещать из-за опасности возгорания.

Напомним, в ночь на понедельник, 15 августа, в селе Кунашак загорелся дом, построенный для сирот.