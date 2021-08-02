В Челябинской области потерявшегося 6‑летнего мальчика нашли живым

Ребенка искали с помощью авиационной техники

Сегодня, 2 августа, спасатели и поисковики нашли живым 6-летнего Сергея Шугаипова. Мальчик ушел из дома накануне и пропал. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Ребенок ушел из дома вместе с собакой и направился в лес. К вечеру мальчик так и не вернулся домой — родители забили тревогу. На поиски ребенка отправились 127 человек, была привлечена спецтехника и авиация. На утро 2 августа обследована площадь в 9,5 квадратных километра.

«Найден, жив», — сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Ребенка передали медикам, его состояние удовлетворительное.

Напомним, в июне в тайге в Свердловской области потерялся 9-летний челябинец Кирилл Ботов. Мальчика искали два дня. Вместе с папой школьник дал интервью ИА «Первое областное».

UPD: По предварительной информации от МЧС, родители сам нашли ребенка вместе с работником лесхоза.