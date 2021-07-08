В Челябинской области потерялись четырехлетняя девочка и ее мама

Родственники не могут связаться с ними третий день

В Челябинской области разыскивают четырехлетнюю Наташу Кожевникову и ее 39-летнюю мать — Анастасию Молчанову. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Женщина пропала вместе с дочерью 6 июля. Они уехали днем в неизвестном направлении, и с тех пор у родственников нет с ними связи.

Известно, что пропавшие могли передвигаться автостопом по маршруту поселок Березовский — город Пласт — поселок Новотроицкий — Челябинск.

Рост девочки примерно 100 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в белую куртку, светло-розовые брюки, на голове — розовая кепка. Анастасия Молчанова была одета в красную футболку и черные укороченные бриджи. У женщины темно-русые волосы, карие глаза, рост 163 сантиметра и худощавое телосложение.

Если вам известно об их местонахождении, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Лине 8-963-648-96-64.