В Челябинской области после столкновения с деревом пострадали молодые пассажиры иномарки

Один из них находится в тяжелом состоянии

На 40-м км дороги Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым 18-летний водитель «Ситроен» не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги и врезался в дерево. Об этом сообщили в полиции Аргаяшского района. ДТП случилось накануне днем. Парень за рулем иномарки вылетел в кювет, после этого «Ситроен» опрокинулся и врезался в дерево.

«В результате ДТП пострадал 19-летний пассажир. У него диагностированы тяжелые травмы. 20-летний и 18-летний пассажиры получили незначительные повреждения, поскольку были пристегнуты. Также в больницу доставили еще одного 18-летнего парня», — рассказали в полиции Аргаяшского района.

Как ранее писал наш сайт, на трассе Миасс — Карабаш водитель отечественного авто съехал с дороги и врезался в дерево.

В июле на 6-м километре автодороги Златоуст — Миасс водитель «Киа-Сид» съехал в кювет и врезался в дерево. Погибли два человека.

