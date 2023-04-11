В Челябинской области после нескольких дней поиска нашли 15‑летнюю школьницу

К правоохранителям обратилась ее мать

В Озерске Челябинской области полицейские искали школьницу, которая несколько дней гуляла по городу, а на ночь приходила к подруге. Поводом для ухода из дома стала ссора с матерью из-за оценок в школе, сообщили в пресс-службе УМВД России по ЗАТО Озерск.

В полицию спустя несколько дней после пропажи девочки обратилась ее мать. Она разъяснила правоохранителям ситуацию и попросила помощи в поисках дочери.

«Инспекторами по делам несовершеннолетних в кратчайшие строки было установлено местонахождение школьницы. Сотрудникам полиции девочка рассказала, что гуляла по городу, а вечером приходила к подружке, чтобы переночевать»,— рассказали в ведомстве.

Преступлений в отношении подростка не совершалось. С девочкой и ее мамой проведена профилактическая беседа. В отношении женщины составили административный протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей»).