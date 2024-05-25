В Челябинской области попутчик украл у автомобилиста 15 тысяч рублей

Мужчина воспользовался моментом, когда банковская карта оказалась в его руках

В Кунашакском районе в полицию обратился 77-летний местный житель с заявлением о краже денег с его банковской карты. Оказалось, преступление совершил мужчина, которого пенсионер недавно подвозил на своем авто. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители провели необходимую работу и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 29-летний житель Курганской области. Задержанный рассказал, что являлся попутчиком потерпевшего. В какой-то момент они остановились на заправке, и пенсионер дал ему свою банковскую карту, чтобы тот оплатил бензин. Подозреваемый, воспользовавшись моментом, скачал на свой телефон банковское приложение, создал виртуальную карту и перевел на нее 15 тысяч рублей с карты потерпевшего. Деньги он потратил на личные нужды.

В его отношении возбудили уголовное дело о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ). Ему грозит до шести лет тюремного заключения.