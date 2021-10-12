В Челябинской области полиция задержала троих школьников, обкидавших камнями электричку

Родителям несовершеннолетних назначены административные штрафы

Сотрудники транспортной полиции поймали троих школьников, которые закидали камнями электропоезд «Ласточка» и повредили в нем окно. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

ЧП случилось на станции Синеглазово. Установлено, что 10-летний, 11-летний и 12-летний школьники решили подшутить по пути на спортивную тренировку. Они увидели приближающийся к станции поезд «Магнитогорск — Челябинск» и решили обкидать его камнями. Один камень попал в окно «Ласточки». К счастью, пассажиры не пострадали.

«Законные представители школьников привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

Как ранее сообщал наш сайт, в Чебаркульском районе нашли детей, подкладывавших камни на рельсы. С несовершеннолетними и их родителями проведена профилактическая беседа.