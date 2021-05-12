В Челябинской области полиция задержала подозреваемых в махинациях со страховыми выплатами

Задержаны 16 человек

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Полицейские задержали в Челябинской области 16 участников преступной группы, которые подозреваются в мошенничестве в сфере страхования, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, противоправную схему организовал житель Кыштыма. Вместе со своим знакомым он находил лиц, которые за вознаграждение имитировали получение травм во время поездок на железнодорожном транспорте. Все согласившиеся проходили инструктаж. В состав группы также входили граждане, выступавшие очевидцами произошедшего.

Так, в августе прошлого года один из фигурантов, следуя на поезде из Тюмени в Кыштым, инсценировал падение и повреждение плеча. Далее он собрал необходимый пакет документов, передал в страховую компанию и получил 1,3 миллиона рублей. При этом записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей указывают на то, что сразу после якобы полученной травмы подозреваемый выглядел совершенно здоровым, не испытывал дискомфорта и физического недомогания.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сразу в нескольких городах Южного Урала сотрудниками полиции при участии Росгвардии задержаны 16 подозреваемых. В общей сложности в проведении мероприятий было задействовано свыше 200 представителей правоохранительных органов.

В настоящее время установлены семь эпизодов мошенничества со страховыми выплатами на сумму порядка пяти миллионов рублей.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159.5 УК РФ, которые в дальнейшем соединены в одно производство. В настоящее время расследование осуществляет Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области.

«Предполагаемому организатору группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные 15 участников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются.